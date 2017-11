Dos arrestats per robar bateries de casetes de reg a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre dimecres i dijous dos veïns de Lleida, de 30 i 32 anys, com a presumptes autors del robatori de bateries de casetes de reg d'explotacions agràries. La policia va intervenir el 23 d'octubre en una deixalleria de Torrefarrera (Segrià) una vintena de bateries.

Els Mossos van poder constatar que tres d'aquestes bateries havien estat sostretes de finques de la comarca del Segrià, després que els seus propietaris les reconeguessin. De les 17 restants, que també haurien estat sostretes, la policia no n'ha pogut identificar els respectius propietaris, però continua buscant-los.



Crida als pagesos

Per això, des dels Mossos d'Esquadra fan una crida als pagesos que tinguin bateries d'aquest tipus a les seves explotacions per tal que les marquin d'alguna manera per així poder facilitar a la policia l'efectiva identificació d'aquests objectes en cas que es produeixi un robatori. Els detinguts, ambdós amb antecedents per sostraccions anteriors, van passar a disposició judicial entre el passat dijous i ahir.