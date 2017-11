Els Bombers han fet una setantena de sortides per les pluges intenses

Els Bombers de la Generalitat han fet aquest dissabte una setantena de sortides per la intensa pluja entre la una del migdia i les set de la tarda. La majoria s'han fet a les comarques gironines, concretament al Baix Empordà, on s'han fet 56 serveis, 34 a Palafrugell i 12 a Pals. A la demarcació de Tarragona han fet dues sortides per la tempesta.

A Salou, tres dotacions han treballat en una terrassa d'un edifici del passeig Miramar, on ha caigut un llamp. I una altra dotació ha treballat a la Via Aurèlia, on ha caigut un altre llamp sobre una palmera, sense més afectació.

Els Bombers han hagut d'actuar també en alguns punts de les comarques de Lleida, on han fet sis serveis i al sud de la regió metropolitana de Barcelona, on n'han fet set.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs han deixat registres de fins a 84 litres per metre quadrat a l'Estartit, 48,4 a Castell d'Aro (Baix Empordà) i 45,4 a Massoteres (Segarra), 30 a Tàrrega (Urgell), 30 a Tornabous (Urgell), 24 a El Canós (Segarra) i 23 litres a Batea (Terra Alta).



Es manté activada l'Alerta INUNCAT



Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'Alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya INUNCAT per l'episodi de pluges intenses a Catalunya, que s'amplia fins demà al migdia.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les previsions indiquen que les pluges intenses es mantindran fins a la propera matinada. D'altra banda s'incrementa la probabilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Bages, el Moianès i Osona.

L'episodi s'allargarà fins demà al migdia i els xàfecs aniran sovint acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita, així com de ratxes de vent fort. En tot l'episodi es podran acumular localment més de 50 litres per metre quadrat.



81 trucades al 112, 71 al Baix Empordà



El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut 81 trucades relacionades amb l'episodi. De les que 71 s'han produït al Baix Empordà, sobretot a Palafrugell (37). Les altres comarques significatives han estat l'Urgell amb 4 trucades i la Segarra amb 3. La majoria d'avisos han estat per baixos, terrats, soterranis, garatges o bé carreteres i carrers inundats.

Al Baix Empordà ha calgut assistència a una desena de vehicles embarrancats al fang o enmig de rieres o carrers inundats, alguns d'ells amb persones atrapades a l'interior. També hi ha hagut alguna esllavissada de pedres o fang a les vies. Amb tot, cap persona ha resultat ferida.

Al Baix Empordà s'han produït nombrosos talls de subministrament elèctric. Segons Protecció Civil a Santa Cristina d'Aro s'han quedat sense llum 370 abonats, a Palamós 2.700, a Mont-ras 868 i a Calonge 644. A les vuit del vespre quedaven 1.200 abonats sense llum a Palafrugell i 192 a Begur.

Durant aquest dissabte ha incrementat substancialment el cabal d'alguns rius i rieres. Per aquesta raó, Protecció Civil ha fet avisos per extremar les precaucions al marge esquerre del Segre i als rius Sió, Ondara i Corb.