ERC exigeix alliberar els «presos polítics» per anar al 21-D en iguals condicions

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha exigit avui l'alliberament dels "presos polítics" empresonats arran del conflicte independentista a fi que totes les opcions puguin concórrer a les eleccions del 21 de desembre en "igualtat de condicions".

"No podem anar a eleccions amb els principals líders polítics i socials de l'independentisme a la presó", ha avisat després d'una reunió del consell nacional del partit, en el que la gran absència ha estat el president d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó des de dijous passat al costat d'altres exconsellers.

La número dos del partit ha eludit respondre de forma directa a la proposta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha fet una crida, via Twitter des de Brussel·les, a articular una llista unitària del sobiranisme per als comicis del 21D.

"Haurem de dir les coses pel seu nom, parlar clar: per nosaltres aquestes eleccions només poden ser un pas més per demostrar que el que hem fet és legítim", ha subratllat Rovira, que ha defensat que els comicis serveixin per "acumular majories" en favor de la república.