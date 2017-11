L'advocat de Mundó, Romeva i Junqueras denunciarà les condicions del trasllat a presó

L'advocat dels consellers cessats Oriol Junqueras, Carles Mundó i Raül Romeva, Andreu van den Eynde, presentarà una denúncia per les condicions en què els tres detinguts van ser traslladats, la nit de dijous, fins a la presó d'Estremera, al sud de Madrid. Van den Eynde va prendre la decisió després de visitar els seus defensats al centre penitenciari; a la sortida de la trobada, i en declaracions als micròfons de TV3, el lletrat va denunciar que les condicions del trasllat no van ser «les correctes».

El representant legal dels tres ex-alts càrrecs del Govern no va donar, però, detalls dels presumptes maltractaments: «Això és una cosa que hauran de dir ells, i no caurem en l'error d'avançar-ho fins que no haguem presentat la denúncia per donar-los aquest avantatge». En aquest context, Van den Eynde va afegir: «si el trasllat es va fer per part de gent valenta, també tindran la valentia de dir el que van fer».



«Ferms i tranquils»

L'advocat dels tres consellers destituïts va apuntar que Junqueras, Mundó i Romeva es troben al mòdul d'ingressos; en aquesta línia, va subratllar el «seny» demostrat pel Govern espanyol de recloure'ls en el mateix centre penitenciari, ja que dispersar-los «hauria estat intolerable des del punt de vista humanitari». En aquest context, el representant legal dels tres exconsellers va afirmar que «estan bé, tranquils i ferms», malgrat passar per una «situació molt dura». «Tenen ganes de saber què fem i pensem, de saber de la seva família», va afegir Van den Eynde.



«Volen enviar-nos la seva força»

L'advocat va traslladar que els tres detinguts volen «enviar-nos la seva força» i que estan molt pendents de la resposta que hi ha a fora. Finalment, Andreu van den Eynde va expressar la convicció que l'actitud del president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, «no ha influït en res» en la decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.