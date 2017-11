L'Audiència Nacional rebutja deixar en llibertat Sànchez i Cuixart

La secció segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va rebutjar ahir posar en llibertat els líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i va confirmar la presó preventiva que va decretar la jutge Carmen Lamela el 16 d'octubre. Després de les vistes dels recursos contra la presó celebrades ahir, la sala va debatre el seu contingut i avançar la seva decisió en el sentit de rebutjar els esmentats recursos per quatre vots a favor i un en contra. Ahir només es va conèixer la decisió del tribunal i en els pròxims dies la sala dictarà els actes amb els arguments en els quals es basa per confirmar la decisió de Lamela.

La sala que va decidir sobre la petició de llibertat dels «jordis» és la mateixa que està jutjant el cas Gürtel i està composta pels magistrats Juan Pablo González, María José Rodríguez, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada i Julio de Diego. Hurtado serà l'encarregat de redactar l'acte resolent el recurs de Cuixart i De Diego, el de Sànchez.

Els magistrats encara han de decidir sobre un altre recurs de Sànchez i Cuixart que posa en dubte la competència de l'Audiència Nacional per investigar el procés independentista, que la sala debatrà dilluns que ve.

En les vistes celebrades per tractar els seus recursos de presó i també el de competència, el fiscal va demanar mantenir-los a la presó i les defenses van al·legar que l'argument de la jutge d'enviar-los a la presó per por que tornessin a delinquir ja no se sosté després que el Parlament aprovés la DUI i el Govern apliqués després l'article 155.

«Hem al·legat que les circumstàncies a Catalunya han canviat des del moment en què la seva senyoria va acordar la presó perquè és conegut per tothom que estant Jordi Sànchez a la presó s'han succeït una sèrie de fets en els quals ell no ha tingut cap participació, com va ser el que ha passat al Parlament i després l'aplicació del 155», va dir Jordi Pina, advocat de Sànchez.

Segons el seu parer, «l'escenari polític és molt diferent, és un argument que cau pel seu propi pes», i el que ha passat en les últimes setmanes dificulta molt «seguir mantenint la tesi que pot realitzar alguna actuació de reiteració delictiva».

Els advocats afirmen també que no existeix risc de fugida, ja que els seus defensats es van presentar quan van ser cridats a declarar, i van destacar que tots dos es trobaven de fet a la presó de Soto del Real quan el passat 27 d'octubre es va declarar la independència.

Pel que fa a la seva participació en la concentració davant la Conselleria d'Economia el 20 de setembre quan una comissió judicial va procedir al seu registre, els lletrats han aportat gravacions i material gràfic d'aquella nit. En aquelles imatges, segons les defenses, es mostra que Sànchez i Cuixart no van impedir la sortida de la comitiva judicial, sinó que, al contrari, la van facilitar.

La jutge els va enviar a la presó a l'assignar-los el paper de «promotors i directors» de les concentracions, ja que tots dos es van mantenir al front «durant tot el dia, portant la iniciativa en una pretesa negociació amb els guàrdies civils, encoratjant i dirigint l'acció dels congregats, incitant-los a estar al lloc i impartint-los ordres». Lamela destacava en el seu acte de presó que també l'1 d'octubre, des dels mateixos comptes de whatsapp utilitzats per promoure el setge als agents de la Guàrdia Civil, «van realitzar crides als participants animant-los a resistir als col·legis.