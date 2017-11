Mig centenar de persones tallen la via del tren durant una hora

Una cinquantena de persones van tallar ahir, poc després de les tres de la tarda, la circulació de trens convencionals a l'estació de Girona. Tots ells van protestar pels empresonaments dels consellers destituïts i dels líders d'Òmnium i l'ANC. Per això, van exhibir cartells demanant la llibertat dels «presos polítics» i van fer una crida a la «vaga general». La mobilització va durar una hora. Els trens afectats, ens dos sentits de la marxa, van acumular retards de més de 30 minuts, segons Rodalies de Catalunya. A l'andana de l'estació de Girona, els manifestants es van barrejar amb més d'un centenar de viatgers que esperaven un tren.

Una cinquantena de persones (a les quals se n'hi van acabar afegint una desena més) es van trobar ahir a les tres de la tarda a l'estació de tren de Girona. Pocs minuts després, van treure un megàfon i al vestíbul de l'estació van començar a reclamar la «llibertat per als presos polítics». Després, van pujar a les vies del tren i van tallar la circulació de combois. En paral·lel, els viatgers que volien agafar un tren en direcció Barcelona o Portbou es van anar acumulant a les andanes i van arribar a ser més d'un centenar. Els vigilants de seguretat i els Mossos els van allunyar de la línia que tallava les vies i els van fer anar fins al final de les andanes. Els Mossos d'Esquadra van parlar en diverses ocasions amb els manifestants que, d'entrada, no van posar una hora límit per a la mobilització. Finalment, quan ja feia una hora que tallaven el pas de trens per la via convencional, van dissoldre voluntàriament la manifestació.