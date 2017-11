El PDeCAT defensa presentar el 21-D una llista única «de país»

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va apostar ahir per concórrer amb una «llista de país» que aglutini «totes les sensibilitats» i «defensi les institucions democràtiques» de Catalunya de cara a les eleccions del 21 de desembre.

«Per nosaltres no quedarà», va subratllar Pascal en roda de premsa al Parlament. La coordinadora del PDeCAT va obrir la porta a la suma de qualsevol partit a favor de l'autogovern i de «la llibertat i l'amnistia» dels líders independentistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, així com dels exmembres del Govern, que va definir com a «presos polítics».

Pascal va sostenir que es tracta d'una «proposta honesta per defensar el país» i va rebutjar opinar sobre si veu factible que els seus fins ara socis, ERC, secundin aquesta proposta. «Demanem a totes les forces polítiques, absolutament a totes, que ens ajudin a combatre aquest article 155», va insistir la dirigent del PDeCAT, que va avisar que «no és el moment de picabaralles ni retrets».

En aquest sentit, va apuntar que el PDeCAT no posarà «condicions prèvies» en relació amb el desplegament de la república catalana per formalitzar aquesta candidatura, ja que va insistir que els seus eixos han de ser «llibertat, amnistia i defensa de les institucions», així com el rebuig a l'aplicació «absolutament desproporcionada» de l'article 155 de la Constitució.



Els exconsellers, a llista

Pascal va eludir donar cap pista sobre qui hauria d'encapçalar aquesta candidatura, però sí que va considerar que els actuals exconsellers que dijous van ingressar a la presó per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela «han de ser a la llista perquè són valor de país», si bé va precisar que primer «caldrà parlar amb ells» per saber si hi volen participar.

El PDeCAT va celebrar ahir una reunió «estesa»del comitè executiu encapçalada per l'expresident Artur Mas, en la qual a més de la direcció van participar diputats i senadors. Aquest organisme va decidir habilitar la direcció per poder escurçar els terminis estipulats per escollir candidat si és necessari, atès que la urgència amb què s'han convocat les eleccions del 21 de desembre complica seguir els procediments estipulats en els estatuts de la formació.

En qualsevol cas, la dirigent va anunciar que aquest cap de setmana el partit celebrarà una reunió del seu Consell Nacional per aprofundir en quina ha de ser l'estratègia a seguir a partir d'ara amb vista als comicis i per fer front a l'aplicació del 155, que segons el seu parer busca «esborrar les institucions catalanes».