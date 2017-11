Acusen Xavier Trias d´invertir en un paradís fiscal i ell en nega qualsevol relació

Una nova publicació del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ, per les sigles en anglès) ha centrat el focus mediàtic en grans institucions, famosos i polítics d'arreu del món. Entre els quals, el líder del PDeCAT a Barcelona, Xavier Trias. Els anomenats 'Paradise Papers', investigació on hi han col·laborat 'El Confidencial' i La Sexta a Espanya, acusen l'exalcalde de la ciutat d'haver invertit en un paradís fiscal i de tenir una associació familiar opaca -les anomenades 'offshore'- a les Illes Verges.



Poc després de fer-se pública la notícia, el propi Trias ha negat, en declaracions a La Sexta, conèixer cap relació amb paradisos fiscals. De fet, ha afirmat que els únics diners que ha rebut són els de l'herència de la seva mare, que gestionava un dels seus germans, mort ara fa un any.





La Reina d'Anglaterra, Schröeder, Bono i Madonna

Trias, figura en la publicació periodística internacional que vincula a 127 líders polítics de tot el món, empresaris, artistes i futbolistes amb societats en paradisos fiscals.Les informacions dels mitjans espanyols citen també l'excomponent de Mecano José María Cano, que segons la investigació estaria vinculat a societats a Curaçao i Malta.En la investigació del Consorci Internacional de Periodisme d'Investigació (ICIJ), anomenada 'Papers del Paradís', han participat 382 periodistes de gairebé un centenar de mitjans de comunicació que han analitzat més de 13 milions de documents de "territoris opacs" que abracen un període de 70 anys.Els documents provenen d'una filtració de documents de la firma d'advocats Appleby i Asiatici Trust rebuda pel diari Süddeutsche Zeitung, procedents de 19 jurisdiccions diferents que figuren a la llista de paradisos fiscals de l'OCDE.Entre les figures públiques relacionades amb paradisos fiscals, segons la informació publicada pel ICIJ, hi hauria la reina Isabel II d'Anglaterra; el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos; el secretari d'Estat Comerç dels EUA, Wilbur Ross; i l'excanceller alemany Gerhard Schröder. També els cantants Bono (U2) i Madonna.Segons els mitjans de comunicació que han col·laborat en la investigació, suposa la més gran filtració de documents de paradisos fiscals de la història i té una rellevància "encara més important que els Papers de Panamà".En ella han participat, entre altres, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación i Le Monde.