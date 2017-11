Concentració i cassolada a Blanes

la tímida pluja que ahir a les set de la tarda encara queia no va impedir que tingués lloc la quarta concentració que s'ha fet a Blanes per tercer dia consecutiu per protestar contra l'empresonament del vicepresident de la Generalitat i de set consellers des de dijous passat. Novament, el punt de trobada va ser el passeig de Dintre, davant l'edifici consistorial, on sota els paraigües els blanencs concentrats van fer una sonora cassolada.