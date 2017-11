Iceta estén la mà a l'esquerra i al centre per un pacte d'Estat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, estén la mà «a l'esquerra i al centre, a federalistes i autonomistes» per aconseguir un canvi de rumb a la política catalana en les eleccions del 21-D. «Vull un gran acord que impliqui una gran victòria per a Catalunya», va assenyalar Iceta ahir en la presentació dels eixos del programa electoral del PSC.

«Necessitem àmplies majories per a un pacte d'Estat per a Catalunya que impliqui més autogovern, millor finançament i una Espanya federal on Catalunya se senti còmoda, estimada i respectada», va enumerar el primer secretari del PSC, que aposta per ser una alternativa a la «dicotomia estèril entre independentisme i immobilisme». «Nosaltres volem estendre ponts, no cavar trinxeres ni aixecar fronteres», va insistir Iceta, que va revelar que «Ara, solucions!» és l'eslògan electoral triat pel PSC en aquests comicis del 21-D.

«Volem un canvi de formes, un canvi de polítiques, un canvi de govern i un canvi de president», va reclamar el primer secretari del PSC, que va denunciar que aquesta legislatura de l'executiu de Puigdemont ha estat «un desastre total i absolut».

«El balanç d'aquests dos anys és una societat dividida, una economia afeblida amb la marxa de 2.000 empreses i un país aïllat amb una UE que ha rebutjat de forma rotunda la via unilateral», va reflexionar en veu alta Iceta, que també ha recordat que hi ha «membres del Govern en presó preventiva i d'altres a Brussel·les intentant eludir l'acció de la justícia».