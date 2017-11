El PDeCAT demana una llista unitària que lideri Puigdemont i inclogui el Govern cessat

El Consell Nacional del PDeCAT ha aprovat aquest diumenge que el partit es presenti a les eleccions del 21 de desembre en una "gran llista unitària" que encapçali el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, i que inclogui els consellers cessats.

Ho ha anunciat la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, durant la seva intervenció en el Consell que el partit ha celebrat a Barcelona.

Ha demanat desbordar les urnes perquè els partits que han recolzat l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna no aconsegueixin governar a Catalunya, i ha assegurat que la seva formació no posarà obstacles per configurar la llista unitària que propugnen: "De cap de les maneres serem nosaltres els que posarem traves".