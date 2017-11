El PPC proposa eliminar la taxa d'adopció d'animals a Barcelona

El president del grup popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, va proposatr eliminar la taxa d'adopció d'animals de companyia a la ciutat. En un comunicat, Fernández va assenyalar que l'actual taxa, de 32 euros, té «fins recaptatoris» i pot dissuadir moltes persones d'adoptar gossos i gats abandonats. «Les persones que adopten, a més de donar una nova oportunitat als animals, són un clar benefici per al centre de mascotes, ja que ajuden que no hi hagi possibles col·lapses», va assenyalar el dirigent popular. En tot cas, Fernández va reivindicar «mesures i campanyes que incentivin l'adopció d'animals» i va recordar que des que ha començat l'any han ingressat per abandonament 1.085 gossos i 551 gats al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, dels quals només han estat adoptats 605 gossos i 348 felins.