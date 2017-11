Puigdemont vol una llista unitària i ERC crida a superar JxSí

Els partits independentistes van abordar ahir el debat sobre com concórrer a les eleccions del 21 de desembre, en les quals el president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont, advoca per una llista unitària que ERC demana que vagi més enllà de Junts pel Sí i sumi la CUP i les persones de l'entorn dels Comuns.

Puigdemont, sobre el qual pesa una ordre europea de detenció, va fer ahir una crida a través de Twitter per conformar una llista unitària del bloc sobiranista i es va afegir a una recollida de firmes a través d'Internet amb aquest objectiu. Per al president cessat, que des de dilluns passat es troba a Bèlgica, «és el moment que tots els demòcrates s'uneixin» a favor de Catalunya «per la llibertat dels presos polítics i per la República».

El manifest que Puigdemont ha contribuït a difondre advoca per un «front electoral sobiranista ampli», una «llista cívica unitària i transversal que impliqui tots els sectors que volen enfrontar-se al bloc del 155 i de la repressió» i que vagi més enllà d'una coalició.

Aquesta petició arriba després que el PDeCAT advoqués divendres per una «llista de país» i que el mateix expresident assegurés que està disposat a ser candidat el 21-D, fins i tot «des de l'estranger».

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, després d'una reunió ahir al matí del Consell Nacional del partit, va eludir respondre de forma directa a la proposta de Puigdemont, tot i que va defensar que els comicis serveixin per «acumular majories» a favor de la república.



ERC vol superar JxSí

De fet, segons van assenyalar fonts de la formació independentista, ERC aposta per concórrer a les eleccions del 21 de desembre amb una llista sobiranista unitària que vagi més enllà de Junts pel Sí (JxSí) i que sumi la CUP i persones de l'entorn dels Comuns.

La formació republicana, però, si no s'aconsegueix la candidatura conjunta del sobiranisme que superi JxSí, optaria perquè el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general dels republicans encapçalin la llista del partit. Ahir, en la seva intervenció davant del Consell Nacional d'ERC, Rovira va exigir l'alliberament dels «presos polítics», en referència als exconsellers empresonats, a fi que totes les opcions puguin concórrer a les eleccions en «igualtat de condicions».

En qualsevol cas, l'objectiu d'Esquerra és incloure entre els seus candidats (sigui en una llista unitària o en una només de la formació) els consellers empresonats, a més de diputats i càrrecs que han tingut un paper rellevant durant l'anterior legislatura. Fonts coneixedores de la reunió que va fer ahir el partit van explicar que hi va haver unanimitat sobre la necessitat que Rovira tingui un paper important, hi hagi candidatura única o no. La llista s'anirà concretant en breu.

Tot i que des d'ERC insisteixen que no hi ha res tancat del tot –sobretot a l'espera de saber si podrà haver-hi llista unitària o no–, des de la mateixa direcció del partit admeten que Junqueras i Rovira tenen «tots els números» per liderar la candidatura dels republicans. A més, apunten que Junqueras no podria fer campanya ja que està empresonat junt amb altres consellers, de manera que seria Rovira, com a número dos, qui encapçalaria el pes polític previ al 21-D.

La resta de consellers vinculats a Esquerra –Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa– també tindrien un paper destacat en la hipotètica llista de la formació, ocupant els primers llocs. També s'hi podrien afegir els dos consellers de l'òrbita dels republicans que encara són a Brussel·les, Meritxell Serret i Toni Comín. A tots ells també s'hi intentaria sumar diputats independents de JxSí en l'anterior legislatura.

Dirigents d'Esquerra explicaven ahir que l'aposta és perquè aquesta llista que superi JxSí inclogui, almenys, la part de Podem Catalunya que representa el seu secretari general, Albano Dante Fachin. Cal recordar que el mateix Fachin ja s'ha posicionat a favor d'un front comú per defensar l'autogovern i les institucions catalanes, així com per rebutjar el 155 i demanar l'alliberament dels presos polítics. Per una altra banda, Catalunya en Comú suggereix una estratègia compartida, però sense cap aliança formal amb partits independentistes el 21-D.



Altres formacions

Al seu torn, el PDeCAT celebra avui al matí un nou Consell Nacional, en el qual es debatrà la possibilitat de fer aquesta llista unitària del sobiranisme. Per la seva banda, la CUP ha convocat una assemblea nacional extraordinària per al diumenge 12 de novembre per prendre la seva decisió definitiva. El límit per registrar les coalicions és el dia 7. Els anticapitalistes ja han assegurat que permetran que el dia 12 es prenguin les decisions amb total llibertat, i que es tindran en compte tots els terminis.

Al llarg d'aquest divendres i dissabte més veus s'han anat sumant a l'aposta de la llista unitària del sobiranisme. Les bases de Demòcrates han avalat que el partit es presenti al 21-D, i un 96,33% dels voluntaris de la formació que lidera Toni Castellà ha donat suport a la candidatura transversal del sobiranisme. Moviment d'Esquerres (MES) i la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), vinculada al PDeCAT, també han demanat una llista unitària per defensar la República, així com l'organització de l'esquerra independentista Poble Lliure, propera a la CUP.