Rivera a Puigdemont: «Doni la cara davant la Justícia»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va fer ahir una crida als catalans perquè acudeixin a votar a les eleccions del 21 de desembre per «recuperar la llibertat» i acabar amb les «línies divisòries» traçades pel «separatisme» a Catalunya. En un acte a Sant Andreu de Llavaneres, Rivera va ironitzar que el president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont, es troba «d'Erasmus» a Bèlgica i li va reclamar: «Doni la cara davant la Justícia, no s'amagui, no s'excusi, no deixi tirats els seus». Rivera va estar acompanyat per la candidata de Cs al 21-D, Inés Arrimadas, a qui l'Ajuntament de Llavaneres va declarar persona non grata.

Uns 200 independentistes van escridassar els assistents a l'acte de Ciutadans.