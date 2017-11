El sindicat majoritari a l'ensenyament avala la vaga general de dimecres

El consell nacional d'USTEC-STEs, el sindicat majoritari a l'ensenyament, va decidir ahir sumar-se a la vaga general de dimecres vinent, 8 de novembre, convocada per la Intersindical-CSC.

A través del seu compte de Twitter, el sindicat ha donat suport a l'aturada i ha fet una crida a participar-hi.

La Intersindical-CSC argumenta que la vaga general és per exigir la derogació del decret del govern espanyol que facilita el trasllat de seus socials i en resposta a «l'empobriment» de la classe treballadora i «la precarietat instaurada en el món laboral» per les reformes laborals aprovades en els darrers anys.

La principal patronal catalana, Foment del Treball, portarà davant la justícia la convocatòria de l'aturada per demanar que es declari il·legal per entendre que obeeix a motius polítics i no laborals.

L'anunci de l'aturada va arribar divendres, l'endemà de l'empresonament dels vuit consellers de la Generalitat destituïts, però des de la Intersindical s'insisteix que «no hi ha cap tipus de relació de context polític».

També han donat suport a la nova aturada sindicats minoritaris com COS i la secció d'Educació de la CGT, mentre que els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, es mantenen, per ara, al marge de la iniciativa.

Per la seva banda, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han cridat a dur a terme una «aturada de país» el mateix 8 de novembre, repetint així l'experiència del 3 d'octubre.