Els treballadors de Nestlé temen pel boicot a productes catalans

Els treballadors de Nestlé Espanya, que té una de les seves fàbriques més importants a la ciutat de Girona, han manifestat aquesta setmana la seva «inquietud» per la situació política que es viu a Catalunya i en especial per la crida a boicotejar els productes de procedència catalana, ja que això pot posar en perill els seus llocs de treball. Recorden, a més, que generen molts llocs de treball indirectes arreu del país.

Nestlé és una multinacional suïssa que té la seva seu espanyola a Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat. Compta amb plantes de producció en una desena de municipis de tot Espanya, entre els quals hi ha Girona, Viladrau (Osona), Reus (Baix Camp), Castellbisbal (Vallès Occidental), La Penilla (Cantàbria), Gijón o Herrera del Duque (Badajoz).

Atès que tant l'oficina central com quatre de les seves plantes productives estan ubicades a Catalunya, la plantilla tem que les crides al boicot a productes catalans, que s'estan efectuant des d'alguns sectors, acabin afectant les vendes de la companyia i, per tant, el manteniment de l'ocupació. Així, en un comunicat, la secció sindical de la UGT FICA a Nestlé ha exigit el cessament del boicot als productes del grup a Espanya, «del qual depenen milers de llocs de treball a tot el territori nacional». «Les famílies que treballen per a Nestlé estan repartides per tot el territori nacional», recorda el sindicat, que subratlla que l'empresa col·labora amb proveïdors, ramaders i altres serveis en tot el país i que genera per tant milers de llocs de treball indirectes.«Per aquest motiu, des de la secció sindical de la UGT FICA Nestlé demanem responsabilitat i el cessament de qualsevol forma de boicot o promoció del mateix que posi en risc la normal comercialització de productes Nestlé, ja que darrere de la marca hi ha milers de llocs de treball que no s'han de posar en risc», remarca el sindicat.

Nestlé va arribar l'any passat a Espanya a una xifra de negoci de 2.098 milions d'euros. Les vendes al mercat espanyol van arribar als 1.533 milions i dona feina directa a més de 4.930 persones.