Vila diu que va negociar amb Madrid convocar eleccions per evitar el 155

Vila diu que va negociar amb Madrid convocar eleccions per evitar el 155

L'exconseller d'Empresa Santi Vila va assegurar en la seva declaració davant la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, que va negociar amb el Govern espanyol una sortida a la situació política de Catalunya, que passava per renunciar a l'article 155 de la Constitució a canvi que Puigdemont convoqués eleccions.

Segons que informava ahir El Periódico de Catalunya, Vila va explicar en la seva declaració que l'acord ja «estava tancat», però que no es va dur a terme perquè Moncloa no va voler cedir amb la intervenció de l'administració autonòmica, a la vegada que Carles Puigdemont va rebre pressions per continuar amb la declaració d'independència.

En la declaració, Vila va explicar que ell era membre del Govern de Puigdemont, de qui es considera amic i a qui va expressar lleialtat, però que no era diputat, per la qual cosa no va votar cap resolució al Parlament sobre la independència. Tot i això, va admetre que va signar la convocatòria del referèndum de l'1-O perquè va ser un acord col·legiat de tot el Consell Executiu.

Va reconèixer que és partidari de la independència de Catalunya, però mitjançant el diàleg amb l'Estat i amb un referèndum pactat, i fins i tot es va mostrar disposat a renunciar-hi si això pogués generar violència.

Vila va explicar a la jutgessa que en comprovar que la seva posició a favor del pacte havia fracassat i que s'aprovaria la DUI, va deixar el Govern i el seu càrrec com a conseller d'Empresa.

Segons publicava ahir El País, l'exalcalde de Figueres busca ara un altre partit després que el PDeCAT no vegi amb bons ulls la seva candidatura de cara a les eleccions del 21 de desembre.