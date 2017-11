A Vila-roja sí que hi haurà focs

Els nostres fills no es quedaran sense focs, és que els diners són de l'Ajuntament?». D'aquesta manera van convertir els veïns del barri gironí de Vila-roja una roda de premsa del president del PPC, Xavier García Albiol, que els va visitar, en una lliçó de coherència i valentia. Qualitats que els sobren, a diferència de molts polítics que en els darrers dies estan demostrant tot el contrari. I per demostrar que els sobra coherència van començar a recollir fons per a l'esdeveniment i van aprofitar la presència dels mitjans per convocar tots els gironins que pensin com ells, que les festes són de tots els ciutadans, no només d'uns quants. Albiol, que també va rebre peticions dels veïns de «més accions i menys paraules», qualificava la mesura del consistori de «barbaritat» i, amb l'ajuda de la regidora del PP a l'Ajuntament, Concepció Veray, entomava les peticions d'aportació de fons per a la iniciativa.

Albiol, que va rebre nombroses mostres de suport i es va fer desenes de fotos amb admiradors que es posaven de puntetes –«es molt alt, què menja?», preguntava una dona encuriosida–, va haver de compartir protagonisme amb molts veïns del barri, entre ells el ja famós senyor Cuéllar, propietari del bar més conegut de Girona per obra i gràcia del company Albert Soler. Així, només arribar, el senyor Cuéllar va rebre el president del PP a «porta gayola»: «miri, senyor Albiol, això de les banderes no és per ideologia, que no se'ns malinterpreti, no anem contra els independentistes ni contra ningú, però som fills d'immigrants i ens sentim espanyols». Segona mostra de coherència en menys de mitja hora, quelcom que porta aquest periodista a preguntar-se si caldria organitzar estades d'una setmana al barri per als polítics que protagonitzen els sainets diaris, a veure si n'aprenen...

Albiol va voltar pel barri entre crits de «visca Espanya» i recordatoris que les condicions de vida de moltes famílies a Vila-roja no són gens fàcils, tot assegurant que «us vaig veure per la televisió i havia de venir». El president del PPC també va assenyalar que «Puigdemont ja és passat», abans de donar per acabada la visita entrant al bar Cuéllar per fer unes tapes. I no, no va menjar musclos.