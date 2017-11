Acusen Xavier Trias d'invertir en un paradís fiscal

Una nova publicació del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació ha centrat el focus mediàtic en grans institucions, famosos i polítics d'arreu del món, entre ells el líder del PDeCAT a Barcelona, Xavier Trias. Els anomenats «Paradise Papers» acusen l'exalcalde de la ciutat comtal d'haver invertit en un paradís fiscal i de tenir una associació familiar opaca -les anomenades offshore- a les Illes Verges.

Poc després de fer-se pública la notícia, el propi Trias va negar conèixer cap relació amb paradisos fiscals. De fet, va afirmar que els únics diners que ha rebut són els de l'herència de la seva mare, que gestionava un dels seus germans, mort ara fa un any.

El consorci va publicar els primers resultats d'un any d'una investigació que comptaria amb més de 13 milions d'arxius. Un dels documents assegura que Trias tindria una empresa offshore familiar a les Illes Verges que hauria utilitzat per gestionar l'herència del seu pare juntament amb els seus 11 germans i un nebot. El seu pare, tal i com es recull als «Paradise Papers», era propietari d'una empresa farmacèutica important, i Trias se n'hauria beneficiat amb les anomenades Trust, unes companyies que es dediquen a gestionar transmissions de patrimoni.

Els arxius afirmen que Trias, els seus germans, el nebot i els seus pares són beneficiaris d'un fideïcomís actiu entre el 1994 i el 2008, com a mínim, sota el nom de The JTB Family Settlement. Sempre segons els «Paradise Papers», des d'aquí s'haurien desviat els diners cap a les Illes Verges.

Cal recordar que aquest és el segon escàndol fiscal que afecta Trias. L'any 2014 el diari El Mundo va publicar que hauria transferit 12,9 milions d'euros en comptes de Suïssa a Andorra durant el febrer de l'any 2013, quan encara era alcalde de la ciutat de Barcelona.