Cau al Maresme un grup dedicat a estafar empreses i entitats de crèdit

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 25 d'octubre sis persones per pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i falsificació de document públic, oficial o mercantil. El grup, establert a Mataró i Argentona, estava format per 8 membres i actualment queden pendents de detenció dues persones més, les quals estan en recerca.

La investigació va començar quan els Mossos van tenir notícia de diverses estafes continuades que s'estaven produint a empreses de construcció i entitats de crèdit. El grup utilitzava testaferros per fer la impressió de solvència i posteriorment blanquejava el capital obtingut amb societats instrumentals.

Els agents van frustrar la compra d'un habitatge de luxe valorat en més d'1 milions d'euros que havia de ser propietat del líder del grup o una operació de compravenda d'uns terrenys per 4 milions per construir un circuit de carreres. El total de l'estafa pujaria a 17 milions d'euros.

El març de 2016 els policies van tenir informació de diverses estafes continuades que s'estaven produint a empreses, algunes d'elles multinacionals. Els investigadors van detectar que existia un grup de persones liderat per un home que tenia un poder adquisitiu «extremadament alt» i que no concordava amb les seves activitats laborals, que eren «pràcticament inexistents», segons els Mossos.

Aquest grup realitzava estafes i els guanys de les mateixes anaven destinats al seu líder, que estaria implicat en fins a vuit estafes a grups inversors d'abast internacional. El grup utilitzava testaferros per mostrar solvència i usaven un engany per tal d'estafar grups d'inversió i entitats de crèdit. Aquestes organitzacions blanquejaven el capital obtingut en les estafes utilitzant societats instrumentals «creades exclusivament per a aquest objectiu».

Les empreses víctimes de l'estafa eren de la branca de la construcció, factoring i entitats bancàries. Presentaven documentació que no era real i les empreses de la branca de la construcció els emetien pagarés amb els quals les entitats de factoring i bancàries els concedien crèdits al seu favor que mai eren retornats ni utilitzats per construir res.

Els agents van frustrar la compra d'un habitatge de luxe valorat en més de 1 milió d'euros que havia de ser propietat del líder del grup. L'organització estava a punt de destinar més de 300.000 euros per tal de pagar el preu de subhasta d'aquest habitatge, diners que havien estat obtinguts amb els beneficis reportats d'una estafa a una multinacional. A més, també es va bloquejar una operació de 4 milions d'euros destinats a comprar uns terrenys en els quals s'havia de construir un circuit de carreres. El projecte tenia un valor final de 400 milions d'euros.



Diversos escorcolls

El passat 25 d'octubre els investigadors van realitzar cinc entrades i escorcolls a domicilis dels caps de l'organització a les poblacions d'Argentona i Mataró. Aquestes entrades van ser autoritzades pel jutjat d'instrucció número 3 de Mataró. Com a conseqüència de les entrades, els investigadors van localitzar documentació relacionada amb les estafes, amb l'entramat d'empreses fictícies que usaven els investigats i contractes fraudulents d'operacions mercantils.