El Consell Nacional del PDeCAT proposa que Puigdemont encapçali una llista unitària

El Consell Nacional del PDeCAT es va mostrar partidari que sigui el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, qui encapçali una eventual llista unitària de les formacions sobiranistes per a les eleccions del 21-D i que inclogui també «tots els presos polítics». En la intervenció davant el Consell Nacional del PDeCAT, la reunió del qual es va celebrar en una sala de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la seva coordinadora general, Marta Pascal, va advertir que «Espanya practica amb Catalunya el dret de conquesta, i com vol seguir practicant-lo, això requereix el millor de nosaltres mateixos i una gran generositat interna i externa».

Segons Pascal, el fet que hi hagi exconsellers a la presó, a més dels dos «Jordis» (Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, presidents de l'ANC i Òmnium Cultural), i que «mig Govern estigui a l'estranger», indica que «la repressió» de l'Estat espanyol prosseguirà: «Coneixem el seu fanatisme -va afirmar- i no s'aturarà».

Sobre la llista unitària que defensa el PDeCAT, la seva coordinadora general va admetre que «no serà senzill» materialitzar-la, però que per ells «no quedarà». «No serem els que posarem condicions, no posarem obstacles a res, és l'hora de la política i aquesta cal fer-la on s'ha de fer», va proclamar.

En aquest sentit, va convidar els diversos partits independentistes i sobiranistes «a posar-nos d'acord amb tots, perquè el bé a preservar és la dignitat del nostre país i els presos polítics». «Estem davant un conflicte polític de gran magnitud i veiem coses que crèiem que no passarien en un Estat que es diu democràtic», va assenyalar, «però la nostra resposta ha de ser pacífica, tot i que, alhora, rotunda i democràtica per preservar el que dóna sentit a una nació, que siguem un sol poble».

Pascal va explicar que la reunió del Consell Nacional del seu partit va tenir lloc en un clima de «tristesa» per l'empresonament de membres del fins ara govern de la Generalitat i les ordres de detenció contra Puigdemont i altres membres del seu Executiu.

«Tenim un adversari que empresona demòcrates, gent pacífica i honesta, i encara que això passa a l'Europa de 2017 i del segle XXI i no podem ser tan ingenus de creure que el món ens salvarà perquè la nostra causa és justa, tampoc podem caure en el desànim», va apuntar. «La nostra tristesa -va afegir- cal reconvertir-la en fortalesa, coratge, determinació i en fer exactament el que hem vingut a fer, ens ho demanen ells des de la presó, doncs fem-ho, sense fissures, per ells, per tanta gent que ens diu que no ens aturem, que siguem dignes».

L'objectiu, va destacar la dirigent del PDeAT, «és fer que el 21-D les urnes estiguin plenes de dignitat», ja que «mai havíem arribat tan lluny i no podem permetre que els que de forma miserable han donat suport a l'article 155 es quedin les institucions de Catalunya».

La proposta que va acordar ahir formular el PDeCAT passa per confegir «una gran llista unitària que incorpori totes les sensibilitats i que els que estiguin privats de llibertat puguin formar part d'ella». Pascal va explicar, també, que el Consell Nacional «ha validat» la proposta que «sigui el president Puigdemont la persona que lideri aquest gran desbordament que farem a les urnes».

Sobre el programa electoral, va apuntar que «no cal que sigui gaire rebuscat, ha de ser clar, que tothom l'entengui, i que sigui una aposta per la llibertat en forma de república, l'amnistia de tots els presos polítics, la recuperació de les nostres institucions per poder anar més lluny, i per fer vinculant el mandat dels ciutadans obtingut en el referèndum de l'1 d'octubre».

Entre l'ovació dels quadres del PDeCAT, amb crits de «president, president», Pascal va insistir que és necessària una «gran llista unitària», que encapçalaria Puigdemont i que comptaria també amb els consellers empresonats. Per fer-la possible, la dirigent del PDeCAT va demanar «responsabilitat» a la resta de formacions sobiranistes.