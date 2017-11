Dimiteix un portaveu sindical de la policia per participar a la protesta ultra contra la mesa

El portaveu de Col·lectiu Professional de Policia Municipal de Madrid, Julián Leal, ha dimitit aquest dilluns d'aquest càrrec després de les informacions publicades als mitjans criticant la seva participació en una protesta dimecres passat a Atocha a l'arribada dels diputats Anna Simó i Josep Nuet, dos dels membres de la mesa del Parlament imputats per rebel·lió.

En una carta a la qual ha tingut accés Efe, Leal, que fa més de set anys que ocupa el càrrec de portaveu del sindicat majoritari de la policia municipal a Madrid, aclareix que la seva presència va ser "a títol particular, sense que guardi cap relació amb el desenvolupament de l'activitat sindical".

La protesta, en la qual va participar el grup d'ultradreta Hogar Social Madrid, va tenir lloc dimecres passat coincidint amb l'arribada a Atocha dels membres de la mesa del Parlament, que l'endemà estaven citats a declarar al Tribunal Suprem i que van ser increpats a la mateixa estació amb crits de "feixistes", "fora" i "viva España".

El policia defensa que el que va fer va ser defensar la seva "llibertat d'expressió" i arran d'això la seva intimitat "està sent atacada vilment per diferents col·lectius i mitjans" amb l'interès real d'"atacar" al sindicat.

Leal també desmenteix "tota vinculació amb qualsevol mena de formació de caràcter feixista" i situa la seva presència en la concentració dins de la seva "profunda indignació" davant "d'aquells que cometen atropellaments continus contra l'Estat de dret i que perjudiquen greument la normal convivència entre tots els espanyols de bé".

"Després d'analitzar de forma sensata i coherent la situació, he pres la decisió ferma i irrevocable de deixar d'exercir la responsabilitat com a portaveu d'aquest col·lectiu per evitar donar-los la satisfacció que els enemics de la policia puguin seguir atacant-los a través de la meva persona i deteriorar la imatge i magnífica labor que diàriament desenvolupen els companys", finalitza.