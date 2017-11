Els grans sindicats i patronals es desmarquen l´aturada general de dimecres

Els sindicats majoritaris, CCOO i la UGT, i la patronal Pimec es desmarquen de l'aturada general convocada per dimecres, dia 8, i es decanten per un altre tipus de mobilitzacions de perfil més baix per protestar per l'empresonament d'exconsellers del Govern. Més taxativa s'ha mostrat la patronal Foment del Treball, que avui ha presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar que es declari il·legal aquesta aturada per entendre que les seves motivacions són polítiques. Formalment, la vaga ha estat convocada pel sindicat Intersindical CSC, tot i que divendres passat l'ANC i Òmnium van ser qui van fer la crida a secundar-la.

Les dues principals centrals sindicals catalanes han reunit avui a les seves executives per analitzar la situació política, marcada per l'empresonament de d'Oriol Junqueras i set consellers destituïts més, ordenat per una jutge de l'Audiència Nacional.

Segons fonts sindicals, els dos sindicats defensaran una posició conjunta a la reunió que mantindrà aquesta tarda la Taula per la Democràcia, que ha de decidir la seva posició davant la vaga general convocada per al 8 de novembre.

La convocatòria de vaga general ha rebut ja el suport del sindicat de docents USTEC i de la IAC, en el qual està integrat USTEC, així com de la secció de CGT Ensenyament, i de COS.

Un portaveu de la UGT ha assenyalat que el plantejament inicial que portarà el sindicat a la reunió de la Taula per la Democràcia passa per donar suport a mobilitzacions puntuals el pròxim 8, però desmarcant-se d'una vaga general i d'una "aturada de país" similar a la que es va viure el passat 3 d'octubre.

De la seva banda, Pimec ha fet públic un comunicat en el qual considera que la vaga general "no és el mecanisme adequat per canalitzar el malestar social" davant l'actual situació política.

Segons el parer de la patronal de les petites i mitjanes empreses, "la vaga no respon a cap conflicte entre empresa i treballador".

En aquesta línia, és més partidària de buscar "d'altres vies de mobilització que no perjudiquin més l'economia, el teixit empresarial i l'ocupació" per denunciar "les desproporcionades decisions judicials de l'Audiència Nacional".

La Taula per la Democràcia està integrada per entitats sobiranistes com ANC i Òmnium Cultural, els dos sindicats majoritaris i patronals com la Cecot i Pimec, entre d'altres entitats.