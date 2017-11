Encartellades reivindicatives per demanar l'alliberament dels presos

Durant tot el dia d'ahir, molts carrers i places de Catalunya es van omplir de cartells per demanar la llibertat de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i els vuit membres del Govern destituït. Girona, Begur, Vic, Manresa o Tarragona van ser algunes de les ciutat catalanes que van encartellar.

L'acte central d'aquesta encartellada es va fer a la plaça Universitat de Barcelona, on els nombrosos assistents van empaperar fanals, la boca de metro o la llarga paret de la Universitat de Barcelona. Els cartells eren en color o en blanc i negre, però tots amb lemes per l'alliberament dels presos i el seu retrat. «Fa tan sols unes setmanes els Jordis eren on som ara, en la campanya de l'1-O. Ells són homes de pau, com el vicepresident i els consellers. Som aquí per exigir la seva llibertat, la llibertat dels presos polítics», va afirmar el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, durant els parlaments.

«Que aquests cartells d'avui siguin una mà estesa al diàleg i per seguir construint un sol poble. Empaperem i diguem a tothom que dissabte vinent el món ens torni a mirar», va concloure el portaveu d'Òmnium, que va cedir la paraula al vicepresident de l'ANC. Agustí Alcoberro va voler començar el seu discurs llegint un missatge que li va fer arribar la família del conseller d'Interior, Joaquim Forn, que acabava dient: «Si estirem tots, segur que tomba». A més, Alcoberro va reclamar en el seu discurs que avui dilluns es comença una «decisiva» setmana de mobilitzacions que va començar ahir amb l'empaperada, seguirà amb l'aturada de país del proper 8 de novembre i finalitzarà amb la manifestació del dissabte 11.

L'ANC ahir també va confirmar que es concentraria a Brussel·les el proper 6 de desembre per defensar la llibertat dels presos polítics. La concentració també vol internacionalitzar el conflicte català i recordar els exconsellers presos i els «exiliats», en referència a l'expresident Carles Puigdemont i quatre dels seus consellers cessats.