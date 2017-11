Dos ferits i 100 sortides dels Bombers per l'episodi de vent que afecta Catalunya

Dues persones ferides de caràcter lleu i 110 sortides dels Bombers fins a les sis de la tarda és el balanç provisional de les afectacions que ha tingut l'episodi de vent que es viu a diversos indrets de Catalunya des d'aquest dilluns al migdia. Els ferits són una dona, que ha sofert lesions lleus a Berga en caure-li a sobre un senyal, i un home, que ha caigut dos metres des d'una teulada a Òdena (Anoia). Les dues persones han estat traslladades a hospitals pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a les actuacions dels Bombers, la regió més afectada, sobretot les primeres hores, ha estat la de Girona, amb 56 avisos, la majoria per arbres o branques caigudes o en perill de caure. A les comarques centrals n'hi ha hagut 35, 24 dels quals Berga, entre els quals tres eren arbres caiguts damunt de cotxes.

D'altra banda, a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord els Bombers han atès 10 avisos, cap de destacat, a la Regió d'Emergències Metropolitana Sud n'han atès 7 i a la Regió d'Emergències de Tarragona, 2.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) l'episodi de vent es mantindrà actiu fins al vespre al Pirineu, Prepirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, amb vents de component nord que poden superar els 90 km/h sobretot a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu. A les zones urbanes les ratxes fortes assoliran valors superiors als habituals i poden afavorir les incidències, sobretot en arbrat, mobiliari urbà i elements estructurals lleugers (teulades lleugeres i similars).

Per tot plegat, Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya, Vencat. El telèfon d'emergències 112 Catalunya ha rebut 180 trucades per incidències. N'hi ha hagut 35 des de la Selva, 31 des de l'Alt Empordà, 17 des del Gironès, 17 des d'Osona, 17 des del Berguedà, 11 des del Vallès Oriental, 11 des del Baix Empordà, 11 des del Ripollès, 8 des del Vallès Occidental i 6 des del Maresme.