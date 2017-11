De Guindos assegura que «tot» el que està fent Puigdemont és una «pantomima»

El ministre espanyol d´Economia, Luis de Guindos, creu que "tot" el que està fent el president Carles Puigdemont és una "pantomima". Segons ell, la situació judicial de Puigdemont, en llibertat pel jutge instructor belga sota mesures cautelars, posa de manifest "en última instància la farsa de tot el que està fent".

"Tot el que li diria és que evidentment compleixi amb la legalitat espanyola", ha dit als periodistes a la seva arribada a l´Eurogrup, que aquest dilluns es reuneix a Brussel·les. Preguntat per si està sorprès o no perquè el jutge belga hagi deixat en llibertat Puigdemont i els quatre consellers que són amb ell al país, a diferència dels consellers que són a Espanya, De Guindos ha afirmat que "hi ha legalitats". "Lògicament els potencials delictes es produeixen en el cas d´Espanya però tinc absoluta confiança en la divisió de poders, l´estat de dret i el compliment de la legalitat", ha assenyalat. Això és, segons el ministre, el que ha de garantir, d´alguna forma, "la convivència futura de tots".