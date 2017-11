Més de 200 alcaldes viatgen a Brussel·les per denunciar la «persecució judicial i ideològica» al Govern

Més de 200 alcaldes catalans viatjaran aquest dimarts a Brussel·les per internacionalitzar la "persecució judicial i ideològica que pateixen els representants del Govern i el poble català" en una iniciativa impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis i que inclourà un acte a les cinc de la tarda al Centre Cultural Bozar de la capital belga.

Hi intervindran la presidenta de l´AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i el president de l´ACM i alcalde de Premià de Mar Miquel Buch; l´alcalde de Sabadell, Maties Serracant; l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l´alcalde d´Alella, Andreu Francisco i els eurodiputats Josep Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Jordi Solé, també alcalde de Caldes de Montbui.

Prèviament, a l´acte, està previst que la delegació d´alcaldes encapçalats pels presidents de l´ACM i AMI facin una fotografia de grup fora Berlaymont a Schuman a la una del migdia.

La iniciativa forma part del conjunt d'accions que les dues entitats van decidir dur a terme després de l'ordre d'empresonament de part del Govern i de l'ordre de detenció internacional sobre Puigdemont i els consellers que continuen a Brussel·les.