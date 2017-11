Més de 2.000 persones participen a Barcelona en una cursa solidària

Més de 2.000 persones van participar a Barcelona en la cursa solidària que organitza cada any la Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral en benefici de les persones que pateixen aquesta discapacitat i que pretenia homenatjar també aquells que els ajuden en el dia a dia. La cursa, que va arribar a la seva edició número set, comptava amb dos recorreguts: un d'un quilòmetre i un altre de cinc pel barri de les Corts de Barcelona, amb sortida i arribada a l'avinguda de Sant Ramon Nonat. Aquest esdeveniment esportiu està dedicat a les persones que conviuen amb una paràlisi cerebral o una discapacitat similar, així com les seves famílies, les entitats, els professionals i els voluntaris que intenten millorar la seva qualitat de vida. Així, amb el lema «En Marxa per la Paràlisi Cerebral», la cursa, que va ser organitzada conjuntament amb Ipsen Pharma, va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.