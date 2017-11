Mor un home de 30 anys en un accident de trànsit amb la seva moto a Rubí

Un home de 30 anys i veí de Terrassa va morir dissabte a la nit en un accident de trànsit ocorregut després de sortir de la via la moto que conduïa a Rubí. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a dos quarts de dotze de la nit de dissabte i l'accident es va produir a la B-151, al terme municipal de Rubí. Per causes que encara s'estan investigant, una moto va sortir de la via i el conductor i únic ocupant, J.A.R.C, va morir. Després de l'accident es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.