Puigdemont a ´The Guardian´: «Defensarem els nostres drets fins al final»

Carles Puigdemont ha denunciat en un article al diari britànic 'The Guardian' la "brutal ofensiva judicial" de l'Estat espanyol per "empresonar massivament i criminalitzar els que promouen idees polítiques". "Defensarem els nostres drets finals al final, perquè hi ha molt més en joc que el nostre futur personal. Hi ha en joc la democràcia", ha dit Puigdemont.

En el text, publicat aquest dilluns, el president lamenta els "abusos inacceptables" de la justícia espanyola, que diu que "està al servei de l'agenda política" del govern espanyol. "Els casos legals contra els líders catalans contenen tantes irregularitats que és difícil creure que els acusats puguin comptar amb qualsevol garantia formal", ha indicat.