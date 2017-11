Sánchez afirma que la solució al problema català no està a la via penal

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va defensar ahir que la Justícia ha d'actuar en un Estat democràtic, encara que també va dir que: «no hi ha solucions penals a problemes polítics».

Sánchez també va dir que l'actual crisi política es començarà a solucionar a partir de les eleccions del 21 de desembre, en les quals el PSC de Miquel Iceta encarnarà la papereta de la «concòrdia i la convivència», que podrà arribar a una solució a través del diàleg, la tolerància i el respecte. També va deixar clar que qui «ha fet més contra l'autogovern de Catalunya és el secessionisme, ja que considera que està vulnerant l'estabilitat dels treballadors.

El líder del PSOE també va afirmar que l'intent de l'independentisme per «internacionalitzar» la crisi catalana és «un viatge enlloc» que afecta sobretot als ciutadans i treballadors en conjuntura social més vulnerable. En referència a aquesta afirmació, Sánchez va afirmar que no devia ser casualitat que la comunitat autònoma on ha crescut més l'atur durant l'octubre hagi estat Catalunya.