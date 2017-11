El vicepresident primer de la CE es mostra «disposat» a debatre de nou la situació a Catalunya

El vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha demanat aquest dilluns no "distreure" amb Catalunya un debat centrat en l´Estat de dret a Polònia. Durant la sessió, celebrada al Parlament Europeu, el comissari responsable de Drets Fonamentals, ha comparegut davant la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interns per intercanviar punts de vista amb els diputats sobre l´Estat de dret a Polònia. Ha estat en les referències a Catalunya que Timmermans ha saltat i ha demanat no desviar-se de l´ordre del dia. "Òbviament estic disposat a tenir un debat sobre Catalunya o Malta", ha dit remarcant que la Comissió Europea no discrimina i que no té un "color" en termes polítics. "Si hi ha un afer el discutirem, ja ho vaig fer al plenari i ho tornaré a fer si cal però si us plau no ens desviem del tema que ens pertoca", ha matisat.

També durant la intervenció, el vicepresident de la CE ha negat que en el debat monogràfic que el ple va dedicar a Catalunya digués que la resposta policial l´1-O va ser "proporcionada". "No vaig dir això, vaig dir que en algunes circumstàncies fer respectar l´Estat de dret requereix l´ús de la força, però no vaig jutjar l´actuació policial d´Espanya perquè no tenia informació que m´ho permetés", ha dit el comissari en resposta a la interpel·lació de l´eurodiputada flamenca Helga Stevens. "També vaig dir molt clarament que la violència no és mai la resposta i ho continuo repetint: la violència no portarà una solució".

En el debat sobre Catalunya que va celebrar el ple de l´Eurocambra el 4 d´octubre passat, l´holandès va fer una crida al "diàleg" entre Catalunya i Espanya però va defensar que "el deure de qualsevol govern és fer respectar l'estat de dret". Va ser en aquest context que va afirmar que, de vegades, això "requereix l'ús proporcionat de la força". En l'inici del debat a Estrasburg Timmermans va afirmar que "el respecte per l'estat de dret no és opcional, és fonamental". "Si la llei no et dona el que vols, pots oposar-t'hi, pots treballar per canviar-la, però no pots ignorar-la", va dir llavors el vicepresident de la CE.



Debat sobre l´Estat de dret a Polònia

A finals de juliol la CE va enviar una sèrie de recomanacions a les autoritats poloneses i va iniciar un procés d´infracció a l´estat membre, la llei del qual considera que és "incompatible" amb les lleis de la UE. Entre les recomanacions hi ha la preocupació de la Comissió per la reforma judicial i l´avís sobre "l´amenaça sistèmica" per a l´Estat de dret que suposen canvis en el Tribunal Constitucional del país, canvis que segons el vicepresident de la CE posen en dubte la seva independència. "Encara esperem que puguem iniciar un diàleg", ha advertit Timmermans a Polònia.