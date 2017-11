Vuit professors de la Seu són citats a declarar acusats d'incitació a l'odi

Vuit professors de tres escoles de la Seu d'Urgell hauran de presentar-se a declarar davant el jutjat de primera instància de la mateixa població el dia 7 de novembre acusats del delicte d'incitació a l'odi. La citació es produeix després de diverses denúncies interposades per algunes famílies on se'ls acusa d'introduir deliberadament un relat polític a les aules per la manera com els docents van abordar el debat sobre les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre.

En el cas de l'escola Mossèn Albert Vives, algunes famílies van denunciar que una professora va parlar sobre les càrreques policial en una classe on hi havia fills de guàrdies civils i que, després que les famílies es queixessin, la direcció va decidir canviar els menors d'aula. Mentrestant, un grup de pares i mares de la mateixa escola van presentar a la direcció un total de 180 firmes de les famílies com a mostra de suport al centre.