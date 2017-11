«Algú creu que el Govern català cessat pot esperar un judici just? Jo no»

El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, denuncia en un article al diari britànic The Guardian la «brutal ofensiva judicial» de l'Estat per «empresonar massivament i criminalitzar els que promouen idees polítiques». «Defensarem els nostres drets fins al final, perquè hi ha molt més en joc que el nostre futur personal. Hi ha en joc la democràcia», sosté. En el text, publicat ahir, Puigdemont lamenta els «abusos inacceptables» de la justícia espanyola, que veu «al servei de l'agenda política» del Govern espanyol. «Els casos legals contra els líders catalans contenen tantes irregularitats que és difícil creure que els acusats puguin comptar amb qualsevol garantia formal», ha indicat. En aquesta línia, aprofundeix que «hi ha una clara manca d'independència i neutralitat, amb els vincles entre la judicatura i el govern visibles per a tothom». I s'arroga «el deure de reclamar justícia per a tothom, justícia real», un objectiu que, per ser possible, requereix «un escrutini des de l'estranger», com el procés obert ara a Bèlgica. «Aquesta atenció ha de servir, per sobre de tot, per exigir una solució política i no judicial al problema», diu. Puigdemont assegura que «actuant de manera arbitrària, no-democràtica» i, des del seu punt de vista, «il·legal», l'Estat «va decidir dissoldre el Parlament de Catalunya a mitja legislatura, cessar el president i el govern català i intervenir l'autogovern i les institucions». És una «vergonya colossal» que els líders d'un projecte que va tenir un gran suport a les urnes, «facin front a 30 anys de presó» i que alguns, com els consellers i el vicepresident, ja estiguin tancats, diu. «Algú creu que el Govern català cessat pot esperar un judici just i independent (...)? Jo no», conclou.