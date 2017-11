CC.OO., UGT i Pimec es desmarquen de la vaga general convocada per demà

CC.OO., UGT i Pimec s'han desmarcat de la vaga general convocada per demà pel sindicat minoritari intersindical CSC i han anunciat que faran altres mobilitzacions de perfil més baix per protestar per l'empresonament del govern. La UGT va fer una crida a la «mobilització general» aquest dimecres. El secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, diu a la ciutadania que cadascú faci «allò que vegi convenient» perquè d'allò que es tracta «és de sumar», però també creu que aquest 8-N respon més «a una vaga política que laboral».

Així mateix, la principal patronal catalana, Foment del Treball, va presentar ahir un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar que es declari il·legal la vaga per entendre que les seves motivacions són polítiques. En el recurs, que està acompanyat d'una demanda de conciliació, Foment sol·licita que es dictin mesures cautelaríssimes amb l'objectiu d'impedir l'aturada general, així com una declaració de responsabilitat per danys i perjudicis en cas que se celebri.

D'altra banda, l'agència de qualificació Moody's irromp de nou en el conflicte polític de Catalunya i Espanya i assegura que l'escenari central que té sobre la taula d'anàlisi econòmic és que «Catalunya continuarà sent part d'Espanya». L'agència assegura que, en cas d'independència, la Generalitat, amb una qualificació de bo porqueria Ba3 en perspectiva negativa, «perdria el fort suport que rep per part del govern espanyol en cas d'independència, i qualsevol canvi en el risc sobirà afectaria negativament a la qualitat creditícia de les titulitzacions». Així ho ha indicat Antonio Tena, vicepresident i analista sènior de Moody's. Tena afegeix que aquest canvi en la qualitat creditícia faria que «les llars i les pimes catalanes tindrien dificultats per fer front als pagaments dels seus préstecs en un escenari d'independència».

Mentrestant, el degoteig d'empreses que està traslladant la seva seu social fora de Catalunya segueix, però el ritme baixa. Segons les dades del Col·legi de Registradors, la setmana amb més canvis en el domicili va ser la del 16 al 20 d'octubre: 670 companyies (134 al dia).