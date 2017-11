Desenes d'alcaldes gironins protesten a Brussel·les pels "presos polítics"

Prop de 200 alcaldes i alcaldesses catalans, amb una nodrida representació de batlles de les comarques gironines, han reivindicat aquest dimarts al migdia des de Brussel·les l'alliberament dels "presos polítics". Els batlles han desfilat pel barri europeu fins a situar-se davant de l'edifici de la Comissió Europea, on han desplegat una pancarta de protesta contra l'empresonament del Govern destituït pel govern espanyol.



Els alcaldes s'han fet una foto de família coincidint amb la seva visita a la ciutat, des d'on "internacionalitzaran" la situació a Catalunya en un acte programat a la tarda al centre Bozar. "S'estan vulnerant drets fonamentals i tenim presos polítics i com que Europa no escolta hem vingut directament perquè prengui consciència", ha dit la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, en declaracions als mitjans. "Hem vingut a la capital política europea per explicar la visió del món local, a manifestar l'empipada general per tenir presos polítics", ha apuntat el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) Miquel Buch.





Crits de "President, president" dels 200 alcaldes catalans reunits al Palau Bozar de Brussel?les en un acte per donar suport al govern pic.twitter.com/5l1nW3x3YD — Cèlia Cernadas (@celiacernadas) 7 de novembre de 2017

"Venim a internacionalitzar el nostre punt de vista", ha dit Buch. Segons ha explicat a la tarda la intenció dels alcaldes és explicar "què és Catalunya". "Volem que se'ns escolti i es tingui en compte un poble que ha fet un procés modèlic per la llibertat", ha afegit Buch. Per la seva banda, Neus Lloveras ha explicat que han vingut a "traslladar en persona les inquietuds de les seves poblacions". "Volem que se sàpiga a Europa", ha dit la presidenta de l'AMI.El president de l'ACM ha matisat també que l'objectiu del viatge a Brussel·les "no era anar a veure el president Puigdemont". "Si el president i el govern poden venir nosaltres estarem encantats, però si no hi són ho entendrem perfectament", ha afegit. Segons ha dit "molts alcaldes" s'han hagut de quedar a Catalunya però "volien ser-hi".