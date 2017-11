DIRECTE | La vaga general comença amb talls a l'AP-7, l'A-2, l'N-II i el TAV

A Catalunya s'ha convocat aquest dimecres una vaga general i una aturada de país. La primera, formalment convocada pel sindicat intersindical-CSC, és per denunciar la "regressió de drets socials" i el decret del Govern central que facilita el trasllat d'empreses. La vaga compta amb el suport de l'ANC i Òmnium Cultural, que criden a una "aturada general" com a resposta als empresonaments dels líders de les dues organitzacions així com dels consellers de la Generalitat cessats pel govern central.





08.49 h - L'A-2, tallada a Riudellots

08.43 h - Els TAV amb destí Girona no han sortit

08.34 h -Incidències en algunes línies de Rodalies i als FGC

08.29 h - Centenars de persones segueixen tallant les vies del TAV a Girona

07.55 h - Manifestants accedeixen a l'estació del TAV a Girona

Moments de tensió quan els manifestants han intentat accedir a les vies de l´AVE de Girona. S´han repartit cops de porra, com a mínim hi ha una persona ferida #VagaGeneral8N #Vaga8N #VagaGeneral #8N pic.twitter.com/Dkc5sydCKY — Sergi Unanue (@SergiUnanue) 8 de noviembre de 2017



07.46 h - L'AP-7 i l'N-II al seu pas per les comarques gironines, tallades

07.37 - Talls a l'R1, R3, R4 i R16 de Rodalies per presència de manifestants a la via

07.34 - La vaga general comença amb una quinzena de talls a carreteres com l'A-2, l'AP-7, la B-20, la B-23, la C-16 i la C-25

SERVEIS MÍNIMS

Als centres docents públics i privats no universitaris i jardins d'infància hi haurà una persona de l'equip directiu per centre de treball.

En ensenyament infantil i primària (3 a 12 anys) hi ha d'haver un docent per cada sis aules

En centres d'educació especial un docent cada quatre aules

En les llars d'infants, un terç de la plantilla.

A Rodalies i regionals de Renfe s'estableix un servei del 33% durant tot el dia.

s'estableix un servei del 33% durant tot el dia. Al metro de Barcelona i als Ferrocarrils de la Generalitat, es fixa el 50% de les 6.30 h a les 9.30 h, i des de les 17 h a les 20.00 h; la resta del dia i el 25% en les hores vall.

i als Ferrocarrils de la Generalitat, es fixa el 50% de les 6.30 h a les 9.30 h, i des de les 17 h a les 20.00 h; la resta del dia i el 25% en les hores vall. La resta de transports de viatgers urbans i interaurbans, incloent les línies d'autobús , un 50% del servei habitual

, un 50% del servei habitual El transport escolar per accedir a centres d'infantil i de primària funcionarà amb normalitat si no hi ha transport públic alternatiu.

#Atenció Informem que demà dimecres dia 8 està previst que el servei de Rodalies de Catalunya sigui l'habitual. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 7 de novembre de 2017

CAP i centres d'assistència extrahospitalària: Es garantirà l'assistència urgent dins l'horari habitual. El servei es prestearà amb un mínim del 25% de la plantilla

Es garantirà l'assistència urgent dins l'horari habitual. El servei es prestearà amb un mínim del 25% de la plantilla Hospitals: Funcionament habitual del servei d'urgències, de les unitats especials (UCI, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisis, neonatología, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, etc.), i s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent.

Funcionament habitual del servei d'urgències, de les unitats especials (UCI, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisis, neonatología, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, etc.), i s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent. Transport sanitari: s'haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment i, específicament, tractaments oncològics, de diálisis i de oxigenoterapia. Igualment, s'haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.

TALLS DE CARRETERA

CONCENTRACIONS DE PROTESTA

Des de les 08.40 h, la via resta tallada en el punt d'accés a la C-25.Els trens que tenien prevista la sortida des de les estacions de Barcelona Sants i Figueres-Vilafant cap a Girona no puguin efectuar el seu trajecte.A Rodalies es mantenen els talls a Mataró de l'R1, als quals se li ha afegit un altre a Blanes de la mateixa línia; a Montcada Bifurcació, que afecta les línies R3 i R4; i a Sant Vicenç de Castellet, també a l'R4. Pel que fa l'acció a Ulldecona, que tallava l'R16, ja ha finalitzat i el trànsit ferroviari s'ha restablert.Un grup d'unes 500 persones talla la línia del TAV a la ciutat de Girona. Els manifestants han accedit a l'estació sobrepassant un cordó policial que hi havia a l'entrada. Minuts més tard s'han posat al mig de la via amb pancartes que reclamen la «llibertat dels presos polítics».Diverses carreteres gironines registren talls a causa d´accions de protesta per la vaga general convocada per aquest dimecres. L'AP-7 a Borrassà i l'N-II a Figueres i Vilamalla, estan tallades en ambdós sentits.Les línies R1, R3, R4 i R16 de Rodalies pateixen aquest dimecres al matí alguns talls per presència de persones a la via arran de la vaga general convocada per a la jornada d'avui. Així, segons la companyia, a l'alçada de Mataró (R1) alguns manifestants han accedit a la via quan passaven pocs minuts de les set del matí i han obligat a interrompre el servei, així com a les línies R3 i R4 amb talls a l'alçada de Montcada Bifurcació. També a l'R4, el servei ha quedat interromput a Sant Vicenç de Castellet per una manifestació, que ha començat poc després de les sis i s'ha allargat una hora. Per últim, l'R16 també està tallada a Ulldecona.La vaga general ha començat aquest dimecres amb una quinzena de talls a diverses carreteres catalanes. Segons dades del Servei Català de Trànsit, l'A-2 es troba tallada en diversos punts com Abrera, Òdena o Sant Joan Despí; l'AP-7 a Vilafrant i Santa Perpètua de Mogoda; la B-20 a Santa Coloma de Gramenet; la B-23 a Sant Just Desvern; la C-16 a l'alçada de Sallent; i la C-25 a Vic. Així mateix, també hi ha hagut talls breus a la C-60 al Túnel de Parpers direcció Granollers, l'N-340 o l'N-II.La convocatòria de vaga general de la Intersindical ha estat defensada pel sindicat USTEC , majoritari entre els docents, mentre que la CGT ha donat llibertat d'acció a les seves diferents seccions, cosa que ha portat algunes a sumar-se també a l'aturada.El suport de la USTEC explica en gran part que molts centres d'educació hagin informat ja a les famílies que les escoles i instituts seguiran la vaga i que aplicaran els serveis mínims decretats per la Generalitat.Les centrals majoritàries, CCOO UGT , que sumen el 85% dels afiliats sindicals a Catalunya, s'han desmarcat de la convocatòria, per la qual cosa, probablement, aquesta crida tindrà menys eco en el sector industrial. "Que la gent faci el que, d'acord amb els seus principis polítics, cregui convenient, perquè això és més una vaga política que laboral", va dir el secretari general de la UGT Camil Ros a Girona.Tampoc hi donen suport les patronals. PIMEC considera que la vaga general "no és el mecanisme adequat" per resoldre un conflicte "polític". En la mateixa línia s'expressa Foment del Treball, que ha arribat demanar al TSJC que suspengui la vaga, tot i que aquest ha avalat la seva celebració.El BOE del passat 28 d'octubre publicava una ordre del departament de Treball que recollia els serveis mínims aplicables en l'aturadaNo obstant, des de Rodalies, ja han alerta via Twitter que es preveu que els trens circulin amb normalitat. Foment, de qui depenen els trens de mitja distància, no s'ha pronunciat.Els convocants, han fet un crida a tothom que simpatitzi amb els motius de l'aturada a participar en les accions que tenen previstes des de primera hora del matí amb l'objectiu d'"aturar el país". És probable, com va passar en l'aturada general del 3 d'octubre, que intentin tallar l'autopista AP-7 i la carretera N-II, els dos principals eixos viaris de les comarques gironines. Durant el 3-O, a les comarques gironines els piquets van tallar una quinzena de carreteres i la línia de tren convencional.L'ANC i Òmnium Cultural han convocat dues concentracions coincidint amb l'aturada general., i a lesde totes les capitals de comarca.