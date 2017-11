Frau en una empresa de "ventres de lloguer"

Un jutge de Barcelona ha condemnat l'empresa Subrogalia a indemnitzar amb 88.408 euros en total dues parelles que la van contractar per tenir fills amb un "ventre de lloguer" a l'estranger, per incompliment greu dels seus compromisos.

En la seva sentència, el jutjat de Barcelona estima la demanda presentada per les dues parelles, representades davant els tribunals pel bufet Marín Fonseca, i declara resolts els contractes que Subrogalia va signar amb elles, a les quals haurà d'indemnitzar també pels danys i perjudicis causats.

La sentència de Barcelona és la primera que resol les accions legals que diverses parelles espanyoles han iniciat contra Subrogalia, per considerar que l'empresa els ha enganyat, ja que els exigia més diners del pactat per seguir endavant amb els tràmits de la gestació subrogada.

La sentència condemna l'empresa a pagar 36.167 euros a una de les parelles i uns altres 52.241 a l'altra, més els interessos legals corresponents, al reconèixer que van incomplir amb els seus compromisos d'"adoptar tots els mitjans necessaris" per aconseguir el naixement d'almenys un fill per gestació subrogada, així com portar a terme els tràmits necessaris per a l'entrada del nadó a Espanya.

El jutge reconeix que l'assessorament jurídic que Subrogalia oferia per contracte era insuficient i incorrecte i que ni tan sols s'ha pogut acreditar que tingués contractats advocats per encarregar-se dels tràmits legals per a la gestació subrogada.

La sentència admet també que l'empresa va incomplir amb la seva obligació de portar a terme les transferències embrionàries compromeses i no ha pogut acreditar que calguessin els viatges que les parelles demandants van dur a terme a Mèxic, on suposadament calia portar a terme la gestació subrogada.

A més, segons el jutge, la clínica Iegra de Barcelona, on havien de fecundar els embrions i implantar-se els "ventres de lloguer", no tenia permisos per a aquesta activitat.

De fet, el Departament de Salut va obrir paral·lelament un expedient sancionador a la clínica Iegra, propietat de l'empresari Dídac Sánchez i en la qual s'havien de fecundar els embrions a implantar als "ventres de lloguer", per desenvolupar activitats sanitàries en l'àmbit de la reproducció humana assistida sense disposar de la preceptiva autorització administrativa. EFE