Girona Nova concentració a la plaça del Vi per demanar l'alliberament dels presos

Desenes de persones es van reunir ahir al vespre a la plaça del Vi de Girona per reclamar l'alliberament dels «presos polítics», en un acte menys multitudinari que en les últimes ocasions i que va comptar amb la participació del diputat d'ERC al Congrés Joan Olòriz. El responsable de l'ANC a Girona, Adam Bertran, va explicar que ja estan organitzant autobusos per participar en la manifestació de Brussel·les prevista per al mes de desembre.