Hisenda demanarà que Puigdemont es faci càrrec de les despeses de l'1-O

El secretari d'Estat d'Hisenda del govern espanyol, José Enrique Fernández Moya, ha presentat una denúncia a la Fiscalia del Tribunal de Comptes perquè el president Carles Puigdemont es faci càrrec de les despeses de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, segons publica 'El Español' aquest dimarts.

Fernández Moya sol·licita que s'iniciïn les "actuacions oportunes" perquè determini l'import que va gastar el Govern en la consulta a càrrec dels pressupostos i que inclouen la publicitat de la campanya a la web oficial i en diversos mitjans de comunicació, la contractació del subministrament de les urnes, l'obertura de 2.315 col·legis electorals (aigua, llum, telefonia, neteja i personal) o els usos de mitjans informàtics. Hisenda també vol que es determini l'import de les ajudes a l'ANC i Òmnium Cultural, com a entitats col·laboradores en l'organització del referèndum.

D'aquesta manera, segons 'El Español, el govern espanyol reclamarà que el Tribunal de Comptes obligui a pagar les despeses del referèndum, tal com ha fet amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, obligat a abonar un import de 5,2 milions d'euros juntament amb els exconsellers Homs, Ortega i Rigau. Per l'executiu espanyol, ara no resulta "possible" definir l'import exacte per la celebració del referèndum de l'1-O per "l'ànim d'ocultació del finançament" del referèndum per part del Govern.

En la denúncia de Fernández Moya, número 2 del ministre Montoro, fa constar que després de l'aprovació dels decrets de convocatòria del referèndum i les mesures complementàries per a la seva realització el Govern va tenir una "actuació conscient" que s'estaven utilitzant mitjans humans i materials i recursos públics amb "una finalitat manifestament coneguda i reconeguda judicialment com il·legal".