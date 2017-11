Junqueras al·lega que la presó vulnera el seu dret de participar en el 21-D

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha al·legat davant la jutge que el seu empresonament lesiona el seu dret i el dels ciutadans «a la participació política» a les eleccions del 21-D i li ha recordat que el Govern no ha emprès «cap acte executiu» des del seu cessament.

Andreu Van Den Eynde, advocat de Junqueras i dels exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa, va presentar ahir un recurs de reforma contra el seu ingrés a la presó preventiva, davant la mateixa magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que dijous passat els va enviar a la presó en la causa en què els investiga pels delictes de rebel·lió o sedició i malversació.

En els recursos, el lletrat rebat els arguments de risc de fugida, reiteració delictiva i ocultació de proves en què es va basar la magistrada per dictar presó i carrega contra la querella que la Fiscalia va presentar contra ells, que segons l'advocat no és més que una «curiosa interpretació novel·lada d'allò succeït a Catalunya en els dos últims anys».

Per aquest motiu, la defensa dels exconsellers també ha recorregut la decisió de la jutge d'admetre a tràmit la querella de la Fiscalia, així com la fiança de 6,2 milions d'euros que la magistrada va fixar als membres del Govern cessats, que la defensa creu que és «prematura» i infundada, perquè no hi ha proves que es gastés aquesta xifra en la celebració del referèndum.

Per a l'advocat, l'ingrés a la presó dels exconsellers és «desproporcionat» i pot provocar un «dany reputacional» sobre ells en vigílies del 21-D, a més d'«afectar els principis que inspiren tot procés electoral».

«No hi ha cap dubte que els investigats són candidats potencials a les eleccions i que si no estiguessin privats de llibertat tindrien una participació molt activa en la campanya electoral», s'assenyala en el recurs, que manté que la presó preventiva dels exconsellers «lesiona el seu dret a la participació política i el del conjunt de la ciutadania a la representació política».



Petició de presó per a Forcadell

D'altra banda, la Fiscalia del Tribunal Suprem demanarà presó incondicional per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, segons ha publicat El Mundo. Forcadell està citada a declarar dijous juntament amb cinc components de la Mesa acusada de rebel·lió.

El diari afegeix que aquesta decisió va ser acordada pels fiscals del Suprem encarregats del cas en una reunió mantinguda el dia abans de la primera compareixença dels querellat davant del jutge, dijous passat. En aquella ocasió, el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, va aplaçar una setmana la compareixença per tal que els advocats poguessin tenir més temps de preparar la defensa i els va imposar una vigilància policial no presencial. Igual que als consellers empresonats, la Fiscalia els acusa dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons per haver permès la votació de la llei del referèndum i la votació de la independència de Catalunya al Parlament.