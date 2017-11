Mor una quarta persona pel brot de legionel·la de Llinars

Una de les quatre persones que romanien hospitalitzades pel brot de legionel·la detectat a Llinars del Vallès va morir, amb el que augmenta a quatre les víctimes mortals d'aquest brot. Segons va informar l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), fins al moment són set els afectats per aquest brot, l'origen encara es desconeix, dels quals quatre han mort, totes elles persones amb patologies prèvies que no han aconseguit superar la infecció. Els set infectats pel brot de Llinars, que van iniciar la simptomatologia entre el 15 i el 28 d'octubre, són quatre homes i tres dones d'entre 48 i 94 anys, amb una mitjana de 79 anys. Tots els casos van ser diagnosticats per detecció d'antigen en orina i van requerir ingrés hospitalari. Dels set, a més de les quatre víctimes mortals, un ha estat donat d'alta i dos estan ingressats.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya no descarta que puguin aparèixer nous infectats ja que el període d'incubació de la legionel·la és de 14 dies. Mentrestant, l'ASPCAT continua la investigació epidemiològica per conèixer i analitzar tota la informació referent als casos que permeti delimitar la zona a investigar i l'estudi ambiental per determinar possibles instal·lacions de risc a la zona i fer la inspecció, recollida i anàlisi de mostres i el tractament de les instal·lacions implicades.