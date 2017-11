Pamela Anderson dona suport al dret a decidir de Catalunya

L'actriu Pamela Anderson, sobretot coneguda pel seu paper a la sèrie 'Los vigilantes de la playa', és l'última aliada del dret a decidir a Catalunya. Ho ha fet en una carta que ha compartit a través de les xarxes socials de la seva fundació.



"Em solidaritzo amb el poble català i el seu dret a determinar el seu propi futur i com governar els seus assumptes", ha assegurat.





L'actriu lamenta els errors del govern espanyol, al que qualifica d'idiota, ja que creu que si s'hagués optat per un referèndum acordat com a Escòcia, probablement hauria guanyat el "no" a la independència."El que sortirà de tot això (o el que jo espero) és que els catalans obtindran un referèndum i l'oportunitat de decidir. I també, que la monarquia espanyola se n'anirà, ja que els esdeveniments recents mostren que és totalment inútil", assegura l'actriu, molt relacionada amb Julian Assange, que també s'ha solidaritzat amb els sobiranistes catalans.