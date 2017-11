El PP denunciarà el programa de TV3 Info-K pel reportatge sobre els consellers empresonats

El PP denunciarà davant la Junta Electoral Central el programa de TV3 Info-K que aquest dilluns va explicar la situació política a Catalunya i va posar de manifest que, de la mateixa manera que hi ha persones que pensen que això no és així, hi ha gent que considera que els presidents de l´ANC i Òmnium, així com els consellers empresonats són ´presos polítics´.

Així ho ha apuntat aquest dimarts en conversa informal des dels passadissos del Senat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria.

A preguntes d'una periodista sobre aquesta qüestió, Sáenz de Santamaría ha admès que no ha vist el programa però ha assegurant que els nens "mereixen almenys tenir dret a la seva infància, i l´obligació de tots, especialment dels governants i dels directors dels mitjans de comunicació, és com a mínim respectar la infància".

No ha volgut respondre una altra pregunta sobre si –atenent també a l´entrevista de Catalunya Ràdio al president Carles Puigdemont- el seu executiu es penedeix de no haver fet extensiu el 155 als mitjans de comunicació. "Avui per avui hi ha unes eleccions convoca des i és a les Juntes Electorals als qui correspon garantir la neutralitat institucional".

Les manifestacions de la vicepresidenta van en la línia del que ha apuntat també aquest dimarts el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, que ha apuntat que el PP "vigilarà" la cobertura que facin TV3 i la resta de mitjans públics catalans de la campanya electoral del 21D i denunciarà qualsevol mala praxis davant la Junta Electoral Central.