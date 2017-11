Presó per coaccions per intentar comprar un ronyó a un sense sostre

El Tribunal Suprem va confirmar les penes de fins a set anys de presó per un delicte de tràfic il·legal d'òrgans principals humans imposades per l'Audiència de Barcelona als tres membres d'una família d'origen serbi afincada a Miami Platja i a un amic que van oferir 6.000 euros a un marroquí sense papers i sense sostre, pel trasplantament d'un dels seus ronyons a un dels condemnats, que estava malalt.

Per al Tribunal Suprem, no és admissible una actuació per via de fet «dirigida a procurar-se un òrgan a esquena de l'ordenament i dels principis que l'informen i que donen raó de ser al sistema públic de trasplantaments dissenyat segons els principis bàsics d'actuació d'altruisme, gratuïtat, solidaritat i objectivitat en l'assignació dels òrgans per al trasplantament».



Protegir la integritat física

El tribunal destaca que el delicte de tràfic d'òrgans, que va ser introduït l'any 2010, «no tracta només de protegir la salut o la integritat física de les persones, sinó que l'objecte de protecció va més enllà; destinat a protegir la integritat física, per descomptat, però també les condicions de dignitat de les persones, evitant que les mateixes pels seus condicionaments econòmics puguin ser cosificades, tractades com un objecte detenidor d'òrgans que, per la seva bilateralitat o per la seva no principalitat, poden ser objecte de trànsit».

Afegeix que el propi sistema de trasplantaments estableix un sistema altruista i solidari per a l'obtenció i distribució d'òrgans per al seu trasplantament a malalts que ho necessitin.

El pare i els dos fills formarien part d'un conegut clan d'origen serbi establert al Camp de Tarragona i que es dedicaria a diversos delictes com el robatoris en habitatges de luxe.

L'acusat Tony R., a qui a finals d'octubre del 2014 se li va diagnosticar una hipertensió arterial maligna renal, va ser sotmès a diàlisi a Reus.