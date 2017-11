El TSJC no admet el recurs de Foment contra la vaga general d'aquest dimecres

La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat aquest dimarts el recurs presentat per la patronal Foment del Treball contra la convocatòria de vaga general per aquest dimecres per part de la Intersindical-CSC. La Secció Segona de la Sala Contenciosa considera que no té la competència per decidir sobre la qüestió i opinen que correspon a la Sala Social, responsable dels conflictes laborals. No obstant això, el passat 10 d'octubre, la Sala Social del TSJC va dictaminar just el contrari, en considerar que era la Sala Contenciosa-Administrativa la que havia de resoldre sobre el recurs presentat per Foment contra una altra convocatòria de vaga general.

En la seva interlocutòria, els quatre magistrats recorden que Foment no impugna cap ordre administrativa concreta, com podria ser la que fixa els serveis mínims. També recorda que Foment no ha reclamat davant l'administració abans d'interposar el recurs judicial, com és obligatori en el cas de la jurisdicció contenciosa-administrativa, sinó que va plantejar una demanda de conciliació, com es fa en la jurisdicció social-laboral.

De fet, admet que fa un mes la Sala Social va rebutjar dictaminar sobre una altra vaga general, però assegura que "aquesta Sala Contenciosa-Administrativa no pot compartir el criteri de la Sala Social d'aquest mateix TSJC", i cita diversa jurisprudència i la llei que regula la jurisdicció social des del 2011. També intenta desmuntar alguns dels arguments de la Sala Social per no posicionar-se.

Fonts de la Intersindical-CSC ja han dit a l'ACN que la vaga segueix endavant. Foment del Treball va presentar aquest dilluns a última hora del matí una demanda de procediment col·lectiu perquè es declarés "il·legal" la vaga general. Foment va sol·licitar també mesures cautelars prèvies a la interposició de la demanda amb l´objectiu de "paralitzar la vaga", així com la declaració de responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar com a conseqüència de la seva celebració. Foment considera que la vaga està convocada per motius que no són laborals, sinó polítics.

La patronal considera que això és així "malgrat que la redacció de la convocatòria procura ocultar els motius polítics que sí van incloure en dues convocatòries anteriors". En aquest sentit afegeix que els motius laborals que es justifiquen a la convocatòria són "absolutament genèrics i descontextualitzats", però "molt evidents" si es valoren els antecedents i el context polític i social.

La patronal considera que es pretén evitar la possible declaració d´il·legalitat i representa, per tant, "un flagrant frau de llei". A més, Foment del Treball considera que la convocatòria té "defectes formals" ja que "no s´ha comunicat" ni a Foment ni a Fepime amb el deu dies mínims d´antelació per part del sindicat convocant. El president de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha insistit que la convocatòria té "defectes de forma" i ha dit que "està molt lluny de la representativitat", ja que, segons ell, està convocada per un sindicat molt minoritari sense legitimitat per demanar una vaga general.

El passat 10 d'octubre, la Sala Social del TSJC es va declarar incompetent per suspendre una vaga general com a mesura cautelar, com li demanava Foment en la causa oberta contra la Intersindical-CSC per la vaga de l'11 al 16 d'octubre, tot i que finalment el sindicat la va acabar desconvocant. La patronal va sol·licitar a l'alt tribunal que suspengués la vaga, en considerar que era de "caràcter polític", "il·legal" i "abusiva". En una interlocutòria, la Sala Social no entrava en el fons de la qüestió i emplaçava les parts a adreçar-se a la jurisdicció contenciosa-administrativa per resoldre el cas.