Vaga general a Catalunya: Totes les notícies de l'aturada del 8N

A Catalunya s'ha convocat aquest dimecres una vaga general i una aturada de país. La primera, formalment convocada pel sindicat intersindical-CSC, és per denunciar la "regressió de drets socials" i el decret del Govern central que facilita el trasllat d'empreses. La vaga compta amb el suport de l'ANC i Òmnium Cultural, que criden a una "aturada general" com a resposta als empresonaments dels líders de les dues organitzacions així com dels consellers de la Generalitat cessats pel govern central.



Aquest dimarts a la tarda el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de pronunciar sobre un recurs de la patronal Foment del Treball, que demana la suspensió de la vaga.



La convocatòria de vaga general de la Intersindical ha estat defensada pel sindicat USTEC, majoritari entre els docents, mentre que la CGT ha donat llibertat d'acció a les seves diferents seccions, cosa que ha portat algunes a sumar-se també a l'aturada.



El suport de la USTEC explica en gran part que molts centres d'educació hagin informat ja a les famílies que les escoles i instituts seguiran la vaga i que aplicaran els serveis mínims decretats per la Generalitat.



Les centrals majoritàries, CCOO i UGT, que sumen el 85% dels afiliats sindicals a Catalunya, s'han desmarcat de la convocatòria, per la qual cosa, probablement, aquesta crida tindrà menys eco en el sector industrial. "Que la gent faci el que, d'acord amb els seus principis polítics, cregui convenient, perquè això és més una vaga política que laboral", va dir el secretari general de la UGT Camil Ros a Girona.



Tampoc hi donen suport les patronals. PIMEC considera que la vaga general "no és el mecanisme adequat" per resoldre un conflicte "polític". En la mateixa línia s'expressa Foment del Treball, que ha arribat demanar als tribunals que suspengui la vaga.



SERVEIS MÍNIMS

Als centres docents públics i privats no universitaris i jardins d'infància hi haurà una persona de l'equip directiu per centre de treball.

En ensenyament infantil i primària (3 a 12 anys) hi ha d'haver un docent per cada sis aules

En centres d'educació especial un docent cada quatre aules

En les llars d'infants, un terç de la plantilla.

A Rodalies i regionals de Renfe s'estableix un servei del 33% durant tot el dia.

Al metro de Barcelona i als Ferrocarrils de la Generalitat, es fixa el 50% de les 6.30 h a les 9.30 h, i des de les 17 h a les 20.00 h; la resta del dia i el 25% en les hores vall.

La resta de transports de viatgers urbans i interaurbans, incloent les línies d'autobús, un 50% del servei habitual

El transport escolar per accedir a centres d'infantil i de primària funcionarà amb normalitat si no hi ha transport públic alternatiu.

#Atenció Informem que demà dimecres dia 8 està previst que el servei de Rodalies de Catalunya sigui l'habitual. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 7 de novembre de 2017

CAP i centres d'assistència extrahospitalària: Es garantirà l'assistència urgent dins l'horari habitual. El servei es prestearà amb un mínim del 25% de la plantilla

Hospitals: Funcionament habitual del servei d'urgències, de les unitats especials (UCI, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisis, neonatología, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, etc.), i s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent.

Funcionament habitual del servei d'urgències, de les unitats especials (UCI, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisis, neonatología, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, etc.), i s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent. Transport sanitari: s'haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment i, específicament, tractaments oncològics, de diálisis i de oxigenoterapia. Igualment, s'haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.

TALLS DE CARRETERA

CONCENTRACIONS DE PROTESTA

El BOE del passat 28 d'octubre publicava una ordre del departament de Treball que recollia els serveis mínims aplicables en l'aturadaNo obstant, des de Rodalies, ja han alerta via Twitter que es preveu que els trens circulin amb normalitat. Foment, de qui depenen els trens de mitja distància, no s'ha pronunciat.Els convocants, han fet un crida a tothom que simpatitzi amb els motius de l'aturada a participar en les accions que tenen previstes des de primera hora del matí amb l'objectiu d'"aturar el país". És probable, com va passar en l'aturada general del 3 d'octubre, que intentin tallar l'autopista AP-7 i la carretera N-II, els dos principals eixos viaris de les comarques gironines. Durant el 3-O, a les comarques gironines els piquets van tallar una quinzena de carreteres i la línia de tren convencional.L'ANC i Òmnium Cultural han convocat dues concentracions coincidint amb l'aturada general., i a lesde totes les capitals de comarca.