Barcelona invertirà 25 milions d'euros a millorar l'ús del Park Güell

L'Ajuntament de Barcelona invertirà 25 milions d'euros fins al 2022 en actuacions per fer atractiu el Park Güell als barcelonins i que aquests en facin més ús com a parc, que aniran especialment destinades a reduir l'impacte dels nou milions de visitants que rep a l'any. L'Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla Estratègic del Park Güell, un programa que inclou 179 actuacions que s'implementaran entre aquest any i el 2022, centenari de l'obertura d'aquest espai dissenyat per Antoni Gaudí com a parc públic, per millorar el retorn social del parc a la ciutat i seguir preservant el patrimoni arquitectònic i natural.

La tinenta d'alcalde d'Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va assenyalar la voluntat que el Park Güell no sigui només «una icona de la ciutat», sinó que resulti «atractiu» als barcelonins perquè «deixin de sentir-se expulsats de l'ús del parc», com succeeix per la massificació turística que pateix des de fa anys i que la regulació aplicada per la zona monumental fa quatre anys no ha frenat.

Aquest document proposa un viratge de les inversions del parc, fins ara enfocades en la conservació del patrimoni arquitectònic i monumental del parc, i estableix la possibilitat de reinvertir els ingressos en aquestes accions.

«L'objectiu és invertir 25 milions fins al 2022 per arribar a aquell any amb unes actuacions fetes i tenim ja 9 milions de disponibilitat per a l'any vinent», va explicar Sanz, alhora que va dir que la meitat dels 15 milions d'euros per entrades a la zona patrimonial ha de reinvertir-se al Park Güell.