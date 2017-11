Els inscrits de Podem aproven la coalició amb els comuns

El 72% dels inscrits que han votat en la consulta de Podem Catalunya han donat suport a concórrer en coalició amb Catalunya en Comú, el partit d'Ada Colau i Xavier Domènech, enfront d'un 28% que s'ha pronunciat en contra, en la votació convocada per la direcció estatal que va finalitzar ahir.

Segons la informació facilitada per la Secretaria d'Organització de Podem, que dirigeix Pablo Echenique, la participació ha arribat a un 60 per cent dels inscrits actius. En total, han votat 17.379 militants, fet que suposa un «rècord històric».

Un total de 12.432 persones han contestat «sí» a la pregunta: «Dones suport a què Podem es presenti a les eleccions del 21 de desembre a Catalunya en coalició amb Catalunya En Comù i les forces polítiques germanes que no donem suport ni la declaració d'independència ni l'aplicació de l'article 155, amb la paraula Podem en el nom de la coalició i a la papereta?». Això suposa aproximadament el 72% dels vots vàlids, mentre que un altre 28%, un total de 4.876 persones, ha contestat que no. Per això, la direcció de Podem considera que el resultat «ha estat clar» a favor de la coalició.

La consulta que ha suposat una intervenció en la marca del partit a Catalunya i la dimissió dilluns del seu líder Albano-Dante Fachin, com a secretari general, juntament amb vuit membres més del consell ciutadà de Podem Catalunya que van deixar ahir els seus càrrrecs.