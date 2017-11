La justícia dictamina que la vaga general és legal i laboral

En contextos d'excepció, vagues generals excepcionals, com la d'avui, 8-N, convocada en senyal de «rebuig a la regressió dels drets socials, la precarietat laboral i el decret aprovat pel Govern que facilita el trasllat d'empreses establertes a Catalunya a altres comunitats» per un sindicat petit, Intersindical-CSC, secundada per institucions i ajuntaments, com el de Girona (governat pel PDeCAT, formació històricament més vinculada al capital que no pas a l'obrerisme), i per entitats independentistes com Òmnium Cultura i l'Assemblea Nacional Catalana, però que no compta amb el suport de les organitzacions de treballadors majoritàries a Catalunya, la UGT i CCOO, que, en paraules dels respectius secretaris generals, Camil Ros i Xavier Pacheco, l'entén com una aturada més «política» que «laboral», que «separa i confronta encara més la convivència».

Aquestes dues grans organitzacions, que juntes acaparen el 85% de la representació sindical al Principat, no obstant això, conviden a la «mobilització» ciutadana i han programat dues concentracions de protesta, al migdia i a les sis de la tarda, arreu del territori.

S'hi oposa frontalment, en canvi, la patronal catalana Foment del Treball, que considera que l'aturada «no té cap sentit». En concordança amb aquest posicionament, l'organització va interposar un recurs contra la convocatòria, que ahir, a última hora, la sala del social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar, en tant que legal i laboral, després que la sala del contenció administratiu es declarés incompetent per prendre la decisió. A la casa de la vila de la ciutat dels quatre rius, per exemple, treballaran almenys dues persones a la via pública; dues en les brigades d'enllumenat públic i lampisteria; dues en el registre d'entrada; tres en l'estació d'autobusos; tres al servei de grua municipal i una a Protecció Civil, segons figura en el decret de serveis mínims, en què l'Ajuntament avisa als treballadors que s'adherixin a l'aturada que se'ls descomptarà la part proporcional del sou corresponent. També fan vaga al Girona FC, que tindrà les oficines de Montilivi tancades, i al festival Temporada Alta. Ajuntaments com el de Salt –que ahir, per exemple, comunicava a les entitats esportives que les instal·lacions municipals romandran tancades– o el de Lloret de Mar, que també h decretat serveis mínims, s'afegeixen a una jornada de protesta que també tindrà repercussió a les aules; sense anar més lluny, Ustec-Stes, sindicat majoritari en l'ensenyament, també hi dona suport; també es preveu un seguiment notable de la vaga a les universitats.